Оренбург, , 12:56 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 61 заражение коронавирусом, суточный показатель остается на том же уровне, что и днём ранее, сообщает 21 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 43 610 случаев заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 2225,09 факта заболевания.

Излечились от болезни 39 876 оренбуржцев. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 479 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 164 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 27 человек, еще 368 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 938 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено пять летальных исходов.

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