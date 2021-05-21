Москва, , 12:53 — REGNUM Рубль 21 мая продолжает медленно, но уверенно покорять новые вершины, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«20 мая российская валюта обновила двухмесячные максимумы и сохраняет тенденцию к укреплению, удерживаясь вблизи верхней границы диапазона.

Пара доллар/рубль, которая ранее на этой неделе утратила поддержку 73,50 руб., теперь тестирует зону 73,30 руб., пробой которой откроет дорогу к отметке 73 руб. Последний раз цена опускалась ниже этого уровня в середине марта.

Рубль продолжает игнорировать падение нефтяных цен и недавнюю волатильность на мировых торговых площадках. Интерес к риску в целом присутствует, но слишком слабо выражен, чтобы оказать поддержку высокодоходному рублю.

На руку российской валюте сейчас играет слабость доллара, который остается в русле медвежьего тренда, время от времени демонстрируя лишь вялые попытки отскока. Также сказывается налоговый период, который традиционно повышает привлекательность рубля.

Но главным фактором, который толкает нашу валюту вверх несмотря на препятствия, остается пересмотр ожиданий инвесторов относительно отношений между Россией и США.

Участники рынка надеются, что июньская встреча лидеров двух стран приведет как минимум к спаду напряженности между Москвой и Вашингтоном, а в идеале — завершится прорывом в отношениях. Слишком оптимистичные прогнозы выглядят неуместно, но на данном этапе помогают рублю продвигаться на север.

С технической точки зрения для пробоя вышеупомянутой зоны 73,30 руб. может потребоваться свежий драйвер. К примеру, таковым может послужить восстановление нефти, если отскок от минимумов под отметкой $65 получит развитие в течение дня.

В случае с парой евро/рубль после неудачных попыток тестирования уровня 90 руб. фокус внимания игроков сместился в зону 89,60−89,50 руб.», — считает эксперт.

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