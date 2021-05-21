Красноярск, , 12:53 — REGNUM Директор ФСИН Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске заявил о выявлении почти всех причастных к пыткам в иркутских колониях. Его слова цитирует Интерфакс.

«Совместно с коллегами из МВД, из ФСБ мы выявляем и уже практически выявили основной состав лиц, которые были причастны к этим злоупотреблениям, унижениям, оскорблениям. В последующем, я надеюсь, что мы все уголовные дела доведем до конца. К сожалению, этот нарыв складывался десятилетиями», — пояснил Калашников, заверив, что такого больше не повторится и не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Поводом послужили видеоматериалы с истязаниями, пытками и насилием над осуждёнными.

Как итог — задержан начальник ИК-6, а начальник СИЗО-1 был уволен по отрицательным мотивам, возбуждено девять уголовных дел.

Читайте также: В Иркутске по делу о пытках задержан начальник ИК-6