Панама, , 12:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Панаме инициировало образовательное сотрудничество между факультетом архитектуры и дизайна Университета Панамы и инженерным факультетом Университета UNS, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что это сотрудничество может быть расширено с помощью различных мероприятий, таких как визиты панамской делегации в Индонезию», — заявил посол Индонезии в Панаме.

С момента открытия посольства Индонезии в Панаме в 2010 году между университетами двух стран было заключено только одно соглашение, а именно меморандум о взаимопонимании между Христианским университетом и Университетом USMA в 2019 году.