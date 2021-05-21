Москва, , 12:54 — REGNUM Прозападно настроенным лицам следует помнить, что Россия не получила от Запада ничего в ответ за свою открытость и дружелюбие. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат напомнил о периоде после развала СССР, когда Россия всеми силами демонстрировала свою открытость Запада и шла ему на любые уступки.

«Когда в 90-е годы наша страна шла на беспрецедентную открытость Западу, в ответ на эту беспрецедентную открытость мы ничего не получили. Это было воспринято как наша слабость», — заявил Лавров.

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