Москва, 21 мая, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Прозападно настроенным лицам следует помнить, что Россия не получила от Запада ничего в ответ за свою открытость и дружелюбие. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Дипломат напомнил о периоде после развала СССР, когда Россия всеми силами демонстрировала свою открытость Запада и шла ему на любые уступки.

«Когда в 90-е годы наша страна шла на беспрецедентную открытость Западу, в ответ на эту беспрецедентную открытость мы ничего не получили. Это было воспринято как наша слабость», — заявил Лавров.