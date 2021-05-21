Симферополь, , 12:50 — REGNUM Республика Крым в 2020 году получила 17 млрд рублей от правительства Москвы, однако освоено было лишь 11,6 млрд или 68% от суммы. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 21 мая в ходе отчёта о результатах деятельности Совета министров РК в 2020 году.

«На ситуацию с целевыми показателями и освоением «московских денег» повлияли как объективные, так и субъективные причины. Также одной из основных причин является отсутствие достаточного количества строителей на территории Республики Крым. Необходимо научиться работать с объёмом средств, предоставляемых федеральным правительством по поручению президента. Например, причиной недостижения показателей по смертности во многом стала пандемия коронавируса. Недостижение целевого показателя по расселению из аварийного жилищного фонда стало одной из причин увольнения министра ЖКХ. Надеюсь, что в текущем году, все недоработки будут устранены», — сказал глава Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отчёте глава Крыма сообщил о недостижении ряда целевых показателей, в том числе по исполнению национальных проектов, регионом в 2020 году.

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