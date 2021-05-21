Москва, , 12:50 — REGNUM Посольство России в Киеве направило ноту протеста министерству иностранных дел Украины после проведения антироссийских акций. Об этом 21 мая заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По её словам, участники акции провели акцию у стен российского посольства в Киеве. Активисты протестовали против действий ХАМАС, которые якобы финансируются Москвой.

«Это просто какая-то изуверская логика. Но вот в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть Украины», — сказала Захарова.

Напомним, акция в поддержку Израиля в Киеве прошла 16 мая. В ней принял участие депутат Рады Борислав Береза.