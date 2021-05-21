Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM За трое суток штормовой ветер скоростью до 20 м/с, сопровождавшийся ливнями и грозами, повалил в Петербурге более 350 деревьев, сообщили 21 мая в городском комитете по благоустройству.

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Напомним, непогода приходила в вечерние и ночные часы ежедневно 18, 19 и 20 мая. Удар стихии на третий день оказался не таким мощным, как ожидалось, но и он привел к падению не менее 12 деревьев в садах и парках Петербурга.

«Обследование территорий еще продолжается. В настоящее время ведется распил и вывоз древесных остатков», — отметили в комитете.

Напомним, от падения плохо закрепленных конструкций в Петербурге пострадали пять человек, также было повреждено около двух десятков автомобилей.

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