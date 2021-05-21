Киев, , 12:50 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в суд для участия в заседании, на котором будет обжаловано решение о круглосуточном домашнем аресте политика. Об этом сообщил 21 мая телеграм-канал Klymenko Time.

Общаясь с журналистами у здания суда, Медведчук заявил, что общался с бывшим президентом Украины Петром Порошенко с 2014 по 2018 годы, пока у них не разошлись взгляды на процесс обмена пленными с ДНР и ЛНР.

У здания суда также собрались несколько десятков представителей организации «Патриоты за жизнь». Позже к суду подошли представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они начали выкрикивать националистические речёвки.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разрешении суда на задержание однопартийца Медведчука, депутата Верховной рады Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ получила разрешение на задержание соратника Медведчука