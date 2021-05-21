Бишкек, , 12:46 — REGNUM В 2020 году в Киргизии реальные денежные доходы на душу населения снизились до 5600 сомов (4910 рублей) в месяц и по сравнению с 2019 годом сократились на 6,9%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

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Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике в прошлом году составили 5625 сомов (4930 рублей) в месяц, снизившись за год на 1%.

При этом в целом объем реальных денежных доходов населения 2020 году в целом по республике сложился в размере 425 млрд сомов (372,5 млрд рублей), что на 5,1% меньше по сравнению с 2019 годом.

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