Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали аферистов, которые пытались нажиться на пенсионерах, продав им «чудо-лекарства». Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники в качестве своих потенциальных жертв выбирали пенсионеров, которым продавали БАДы под видом лекарств от различных заболеваний. Аферисты представлялись пожилым людям «финансовыми инспекторами», в настойчивой форме убеждали их в необходимости получения «денежной компенсации» в обмен на оплату организационных расходов.

«В качестве убеждения «сотрудники банка» использовали угрозы, — утончили в Главке.— Они настаивали на том, что получить денежную компенсацию необходимо как можно скорее, иначе она «сгорит». Как правило, лжесотрудники банка разговаривали со своими жертвами в достаточно жесткой форме, порой даже обещая лишить уже имеющихся у пенсионера льгот».

Сотрудники угрозыска задержали трех злоумышленников. По оперативным данным, организатором схемы стал 30-летний уроженец Орска, роли диспетчеров выполняли двое мужчин — 26-летний брат организатора и его27-летний знакомый.

«Непосредственный организатор помимо координирования деятельности организованной группы и распределения доходов отвечал за написание текстов для диспетчеров, он же через «даркнет» и приобрел базу данных с телефонами пенсионеров, ранее покупавших биологически-активные добавки», — пояснили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Все трое злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Также полицейские ищут других жертв злоумышленников. На данный момент установлены только две потерпевшие, попавшиеся на уловку мошенников. Одна из них, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тыс. рублей, вторая пенсионерка лишилась 426 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.