Москва, 21 мая, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на отчисление студентов за вольномыслие, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Для реализации обучающимися в вузах своего конституционного права на свободу самовыражения и свободу слова предлагается закрепить положение, согласно которому не допускается применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по отношению к обучающемуся на основании причин, связанных с его общественной активностью, выражением его личной позиции, не связанной с образованием.

Сейчас отчисление может происходить, в частности, «по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию».