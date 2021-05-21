Москва, , 12:57 — REGNUM Война с памятниками героям Великой Отечественной войны, в настоящее время развязанная на территории Украины, ведется при попустительстве и молчаливой поддержке западных покровителей. Об этом 21 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, недавний приговор Галицкого районного суда Львова студенту, в феврале облившему красной краской памятник идеологу украинского фашизма и нацистскому преступнику Степану Бандере, согласно которому он получил четыре года тюрьмы, которые все-таки потом заменили двухлетним испытательным сроком, является поводом в очередной раз обратить внимание на безнаказанные акции украинских вандалов.

«Ничего другого, кроме как назвать это очередным примером избирательного правосудия и расправы над несогласными с политикой киевского режима по обелению и героизации нацистов и их пособников, просто не остается. Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как в современной Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, которые погибли за освобождение Украины от фашистских захватчиков», — отметила официальный представитель российского МИД.

Также российский дипломат напомнила об уничтожении монумента боевой славы во Львове, об осквернении памятников Николаю Ватутину в Киеве и Полтаве и бюстов Георгию Жукову.

«Невозможно перечислить все примеры, потому что количество подобных инцидентов начиная с 2014 года выросло в разы. При этом ни в одном случае виновные так и не были найдены. Их, очевидно, просто не искали. Тем более никто не понес заслуженного наказания», — указала Захрова.

«Ждать должной оценки со стороны западных покровителей киевского режима не приходится, ведь иначе придется реагировать на совершаемые в странах Евросоюза аналогичные массовые расправы с историческим наследием», — также добавила она, напомнив о Чехии, Болгарии и Польше, где осквернение монументов советским воинам и вандалами и война с памятниками приобрели лавинообразный характер.

«Это наводит на мысль, что на Западе не только поддерживают борьбу с прошлым, но и через переписывание истории Второй мировой войны практически участвуют в этом», — уточнила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинских экстремистских организаций в американском списке террористических групп нет, а некое «Русское имперское движение» — есть и это не поддаётся объяснению.