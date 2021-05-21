Москва, 21 мая, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Война с памятниками героям Великой Отечественной войны, в настоящее время развязанная на территории Украины, ведется при попустительстве и молчаливой поддержке западных покровителей. Об этом 21 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

Как отметила Захарова, недавний приговор Галицкого районного суда Львова студенту, в феврале облившему красной краской памятник идеологу украинского фашизма и нацистскому преступнику Степану Бандере, согласно которому он получил четыре года тюрьмы, которые все-таки потом заменили двухлетним испытательным сроком, является поводом в очередной раз обратить внимание на безнаказанные акции украинских вандалов.

«Ничего другого, кроме как назвать это очередным примером избирательного правосудия и расправы над несогласными с политикой киевского режима по обелению и героизации нацистов и их пособников, просто не остается. Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как в современной Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, которые погибли за освобождение Украины от фашистских захватчиков», — отметила официальный представитель российского МИД.

Также российский дипломат напомнила об уничтожении монумента боевой славы во Львове, об осквернении памятников Николаю Ватутину в Киеве и Полтаве и бюстов Георгию Жукову.

«Невозможно перечислить все примеры, потому что количество подобных инцидентов начиная с 2014 года выросло в разы. При этом ни в одном случае виновные так и не были найдены. Их, очевидно, просто не искали. Тем более никто не понес заслуженного наказания», — указала Захрова.

«Ждать должной оценки со стороны западных покровителей киевского режима не приходится, ведь иначе придется реагировать на совершаемые в странах Евросоюза аналогичные массовые расправы с историческим наследием», — также добавила она, напомнив о Чехии, Болгарии и Польше, где осквернение монументов советским воинам и вандалами и война с памятниками приобрели лавинообразный характер.

«Это наводит на мысль, что на Западе не только поддерживают борьбу с прошлым, но и через переписывание истории Второй мировой войны практически участвуют в этом», — уточнила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинских экстремистских организаций в американском списке террористических групп нет, а некое «Русское имперское движение» — есть и это не поддаётся объяснению.