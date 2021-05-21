Симферополь, , 12:45 — REGNUM Республика Крым не сумела достичь ряда целевых показателей в 2020 году, наверстать упущенное власти намерены в 2021 году. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 21 мая в ходе отчёта о результатах деятельности Совета министров РК в 2020 году.

Аксёнов уточнил, что в 2020 году регион не сумел достичь ряда целевых показателей в разных отраслях, в том числе в рамках нацпроектов.

Так, показатель по расселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках проекта «Жилье и городская среда» выполнен лишь на 11%.

Также не достигнуты показатели в рамках проекта «Экология» по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (99,6%), в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по снижению смертности от инфаркта миокарда (95,8%), по снижению больничной летальности от инфаркта (90%), нарушений мозгового кровообращения (82%), младенческой смертности (88%).