Сеул, , 12:48 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 183 человека. Об этом сообщает The Daily Post со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 21 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 772 599 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 055 102 человека, а препаратом Pfizer — 1 717 497 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 207 795 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 482 842 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 561 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 134 678.

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