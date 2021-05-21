Белгород, , 12:48 — REGNUM Железнодорожный маршрут Старый Оскол — Ржава — Курск — Москва будет восстановлен. Об этом стало известно 21 мая после встречи врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с начальником Юго-Восточной железной дороги «Российские железные дороги» Павлом Ивановым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Железнодорожный маршрут возвращают в расписание по многочисленным просьбам жителей. По словам врио губернатора, направление очень важно для региона. Поезд начнёт курсировать уже с 13 июля 2021 года, стоимость билетов снизиться.

Кроме того, подписано соглашение, по которому РЖД берёт на себя обязательства по принятию на баланс, обустройству и содержанию трёх железнодорожных переездов в Белгороде — на улице Энергетиков, улице Горького и Кашарском проезде. Правительство области, в свою очередь, рассмотрит возможность принять в муниципальную и государственную собственность три автодорожные путепровода в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках.

В 2023 году, к 80-летию танкового сражения под Прохоровкой в Великой Отечественной войне, планируется также запустить туристический поезд Москва — Прохоровка. Для этого РЖД откроет две новые платформы в Прохоровском районе.