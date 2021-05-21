Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 мая. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 43 мунциипальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (71), в остальных территориях — от одного до девяти случаев. Чуть менее четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявлено 92 328 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 82 612 человек.

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