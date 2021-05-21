Москва, , 12:50 — REGNUM Российскому президенту Владимиру Путину известно об основных событиях просветительского марафона «Новое Знание». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 21 мая в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что марафон активно освещается в СМИ и социальных сетях, он действительно весьма популярен, и Путин в общих потоках информации узнаёт о происходящем на мероприятии.

«Конечно, он в курсе», — сказал представитель Кремля.

Песков предположил, что участники марафона «возьмут информационного быка за рога». Он также пообещал, что в ближайшее время наградят многодетную семью, в которой воспитывается один из участников марафона.

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