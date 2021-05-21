Москва, 21 мая, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Эпоха всеобъемлющего господства Запада в мире завершена. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полость пасти

«Те, кто говорят «дружили бы с Западом, и всё было бы хорошо», они опускают несколько моментов. Мир уже давно не западноцентричен. Примерно 500 лет, когда Запад однозначно доминировал, эта эпоха закончилась», — сказал Лавров.

По его мнению, центр мировой политики и экономики переместился в Евразию. Выросли и продолжают крепнуть новые мировые игроки, которые отстаивают свое право на решение ключевых вопросов глобальной повестки.