Рыбинск, Ярославская область, 21 мая 2021, 12:42 — REGNUM В Ярославской области суд удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника дома Рыбакова на улице Герцена в Рыбинске. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Памятник архитектуры в стиле модерн находится в аварийном состоянии. Здание заброшено, окна выбиты, отсутствует кровля.
Когда решение суда вступит в законную силу, здание будет продано с публичных торгов. Прежнему собственнику передадут вырученную от продажи сумму за вычетом расходов на проведение аукциона и стоимости восстановительных работ.