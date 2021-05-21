Рыбинск, Ярославская область, 21 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославской области суд удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника дома Рыбакова на улице Герцена в Рыбинске. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Дом Рыбакова

Памятник архитектуры в стиле модерн находится в аварийном состоянии. Здание заброшено, окна выбиты, отсутствует кровля.

«В адрес собственника объекта направлялись охранное обязательство, предписание о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были. Кроме того, департамент обращался с иском в суд о понуждении собственника выполнить консервацию объекта, но решение суда также не было исполнено. Владелец здания был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял», — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия области Александр Филяев.

Когда решение суда вступит в законную силу, здание будет продано с публичных торгов. Прежнему собственнику передадут вырученную от продажи сумму за вычетом расходов на проведение аукциона и стоимости восстановительных работ.