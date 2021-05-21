Москва, , 12:41 — REGNUM Наиболее острые причины, вызывающие стресс у жителей России — рост цен, инфляция (62%), низкие зарплаты (56%) и качество медицинских услуг (41%), приводит данные ИХ «Ромир».

Также граждане обеспокоены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу (40%), проблемами ЖКХ (38%), высокой стоимость медицинских услуг (32%) и кризисом в экономике (30%).

Чуть меньше участников опроса волнуют рост безработицы (27%), коррупция (25%) и социальным расслоением населения (25%).

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (55%) признались, что с начала 2021 года испытывали стресс.

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