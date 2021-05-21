Владикавказ, , 12:39 — REGNUM В Северной Осетии продолжается строительство горнолыжного курорта «Мамисон». Приостановленный на несколько лет проект вновь возобновлен и в настоящее время активно продолжается при поддержке федеральных властей.

Первых гостей курорт сможет принять уже через три года, сообщил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев. В зимний сезон 2023/2024 года на «Мамисоне» заработают 14 трасс. Их общая протяженность составит около 20 км. Поднимать на горные склоны на высоте 2900 метров любителей катания будут два подъемника — гондольный и кресельный.

В настоящее время, по словам гендиректора, в строительстве курорта планируют принять участие три потенциальных инвестора, ставших резидентами особой экономической зоны. Они готовы вложить в строительство гостиниц на 1600 мест размещения 9,7 млрд рублей.

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