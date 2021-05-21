Берлин, , 12:43 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Brabus GmbH представило модернизированную версию трехрядного флагманского внедорожника Mercedes-AMG GLS 63. Снимки обновлённого автомобиля размещены на сайте автопроизводителя.

Новая версия Mercedes-AMG GLS 63 Brabus GmbH

Внешне GLS 63 Brabus выделяется карбоновыми деталями. За счёт них была улучшена управляемость и повысилась мощность авто. Также тюнеры оснастили модель пневматической подвеской и вседорожными шинами, «обутыми» на 24-дюймовые диски. При этом клиренс автомобиля уменьшился на 25 мм.

Салон внедорожника обтянут чёрной кожей с красными акцентами. Особый стиль машине придают стеганые узоры на передних и задних сиденьях.

Однако основным новшеством является модернизированный мотор PowerXtra B40S-800. Теперь его максимальная мощность равна 789 «лошадей» (1000 Нм). Крутящий момент от движка передаётся на обе оси.

Ранее стало известно, что Mercedes-Maybach S680 с 604-сильным турбированным двигателем V12 будет разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды. А максимальная скорость машины составит 250 км/ч.

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