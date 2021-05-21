Амстердам, , 12:39 — REGNUM Представитель российского концерна «Алмаз-Антей» повторно дал показания по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году. Об этом председательствующий судья Фредерик Стейхейс сообщил 21 мая на слушаниях в голландском Схипхоле.

Он пояснил, что ранее судебный следователь по отдельности опросил трёх экспертов. Это представители Аэрокосмического центра Нидерландов, бельгийской Королевской военной академии и концерна «Алмаз-Антей».

"Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», — сказал Стейхейс.

Адвокаты одного из обвиняемых по делу, гражданина РФ Олега Пулатова, настояли на привлечении российского эксперта. Расчёты специалистов концерна говорят о том, что запустить ракету, уничтожившую пассажирский лайнер, могли с территории, подконтрольной Украине.