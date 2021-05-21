Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 21 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 70 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 73 года и женщины в возрасте 54 года, 70 лет. Всего в регионе умерли 1836 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 57 человек, на ИВЛ — семь пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 42 601 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2635 детей; 38 705 пациентов выздоровели (+65 за сутки).