Москва, , 12:38 — REGNUM Законопроект о размере стипендий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Предлагается изменить подход к определению стипендии. Устанавливается, что стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения ими соответствующих образовательных программ.

Прописывается, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не может быть ниже уровня прожиточного минимума субъекта региона, на территории которого расположено образовательное учреждение.

Кроме того, предлагается прописать, что сумма платы за проживание в жилых помещениях в общежитиях, за жилищно-коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не может превышать 10% минимального размера стипендии.

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