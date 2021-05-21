Москва, , 12:37 — REGNUM Предложенные сенаторами США новые санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG никак не повлияет на завершение строительства газопровода. Об этом 21 мая заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не думаю, что это как-то повлияет на настрой Германии, что «Северный поток — 2» будет достроен, а санкции ничего не дадут, кроме того что ухудшатся отношения между Вашингтоном и Берлином», — цитируют его «Известия».

Он уточнил, что предложившие санкции сенаторы выполняют лоббистские функции, выражая интересы компаний, производящих сланцевый газ. На внесение сенаторами законопроекта нужно реагировать спокойно, резюмировал парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее что администрация президента США Джо Байдена решила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, указали источники агентства Bloomberg.

Вместе с тем, накануне, 20 мая, 14 сенаторов-республиканцев внесли в сенат законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG.

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