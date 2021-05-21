Москва, 21 мая 2021, 12:37 — REGNUM Предложенные сенаторами США новые санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG никак не повлияет на завершение строительства газопровода. Об этом 21 мая заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он уточнил, что предложившие санкции сенаторы выполняют лоббистские функции, выражая интересы компаний, производящих сланцевый газ. На внесение сенаторами законопроекта нужно реагировать спокойно, резюмировал парламентарий.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее что администрация президента США Джо Байдена решила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, указали источники агентства Bloomberg.
Вместе с тем, накануне, 20 мая, 14 сенаторов-республиканцев внесли в сенат законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG.
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