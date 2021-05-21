Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 мая выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 142 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 116 672 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 95 человек, всего выздоровели с начала пандемии 111 758 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3480 человек. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1434 человека.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

По состоянию на 21 мая в регионе проведено 2 647 198 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5008 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился до показателя 167, 6.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился за сутки, на 21 мая остаются свободными 24% коек инфекционного профиля.