Симферополь, , 12:34 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум в 2021 году состоится с 4 по 6 ноября. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе отчёта о результатах деятельности Совета министров РК в 2020 году в Государственном Совете Республики Крым 21 мая.

«К сожалению, в прошлом году пришлось из-за пандемии отменить одно из самых важных международных мероприятий российского Крыма — Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдет с 4 по 6 ноября», — уточнил Глава Крыма.

При этом, сообщил Аксёнов, в регионе, несмотря на ограничении, состоялось несколько важных международных мероприятий. Так, члены правительства региона посетили Индию и провели переговоры с руководством Международного форума БРИКС, региональными властями, видными политиками, общественниками, а также с представителями деловых кругов Индии. В июне 2020 года в Крым приезжали депутаты Европарламента во главе с Тьерри Мариани. В ноябре в Крыму было открыто консульство Республики Никарагуа.