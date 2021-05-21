Москва, , 12:38 — REGNUM Россия готова к взаимодействию с Западом и налаживанию отношений с ним, но только на определенных условиях. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы готовы с Западом дружить. Но только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали от наших предков за тысячелетия существования нашей страны», — сказал Лавров.

Благополучие граждан России — главная цель внешней политики страны, но к ней нельзя двигаться, полностью игнорируя свою историю, те традиции, которые были заложены историей, отметил дипломат.

«Мы держались всегда национальной гордости — не у всех наций она присутствует», — сказал Лавров.

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