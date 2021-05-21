Москва, 21 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Россия готова к взаимодействию с Западом и налаживанию отношений с ним, но только на определенных условиях. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы готовы с Западом дружить. Но только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали от наших предков за тысячелетия существования нашей страны», — сказал Лавров.

Благополучие граждан России — главная цель внешней политики страны, но к ней нельзя двигаться, полностью игнорируя свою историю, те традиции, которые были заложены историей, отметил дипломат.

«Мы держались всегда национальной гордости — не у всех наций она присутствует», — сказал Лавров.