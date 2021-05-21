Югорск, Югра, , 12:34 — REGNUM В Югорске (ХМАО) было совершено нападение на журналиста уральского издания «TochkaNews» Антона Пантина. Об этом сообщается на странице Пантина в социальной сети «ВКонтакте».

Журналист считает, что избиение связано с предстоящими выборами в гордуму и думу ХМАО.

«Избили у дома… 21 мая сегодня, в 8:15 утра на меня совершенно новое нападение. Человек был в маске. Напал сзади, бил профессионально. Наверняка это связано с предстоящими выборами в думу Югорска и думу ХМАО», — пишет Антон Пантин.

В пресс-службе УМВД подтвердили обращение журналиста в полицию с заявлением об избиении.

«Зашили губу, кладут в травматологию», — сообщил о своем состоянии Пантин югорскому изданию «СИА-Пресс».

Коллеги и жители Югорска морально поддерживают Антона в комментариях, желая ему скорейшего выздоровления. Отметим, что Антон Пантин в Югре известен своей конфронтацией с местными властями, а также расследованиями. Именно он, будучи депутатом гордумы, выявил несколько тонн списанного детского питания, которое прятали в прощальном зале здания морга Югорска. В апреле 2021 года Антон Пантин поднял проблему плохого качества недавно введённой в эксплуатацию автомобильной дороги Унъюган — Коммунистический.

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