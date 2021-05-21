Стокгольм, , 12:39 — REGNUM На страницах многих шведских изданий обсуждается вопрос формирования следующего правительства Швеции после проведения очередных парламентских выборов в стране, намеченных на сентябрь 2022 года. Так, журналист газеты Göteborgs-Posten Бавар Исмаил в своей статье допустил, что несмотря на свои ранние заявления, «Центристы» могут поддержать новое правительство, сотрудничающее с «Левыми».

»Возможный результат на выборах 2022 года, вероятно, заставит партии, которые выступают против парламентского сотрудничества со Шведскими демократами, снова согласиться на новую правительственную альтернативу», — отметил журналист.

Как отмечается на передовице газеты Dagens Nyheter, лидер «Центристов» Анни Лёф может рассмотреть вопрос о поддержке премьер-министра социал-демократа, который сотрудничает с «Левыми».

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