Ярославль, 21 мая, 2021, 12:32 — ИА Регнум. По данным главного управления МЧС в Ярославской области 21 мая жителей региона вновь ждёт непогода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

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«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур», — сообщили в МЧС.

По сообщению Ярославского ЦГМС — филиала ГБУ «Центральное УГМС» Гроза придёт в Ярославскую область в ближайшие 3 часа, в отдельных районах возможны ливень и град. Ветер достигнет 12−17 метров в секунду.