Москва, , 12:32 — REGNUM Законопроект, направленный на закрепление отдельных трудовых прав и социальных гарантий педагогических работников, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

В частности, предполагается закрепление права педагогического работника на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Предлагается закрепить право учителей и преподавателей на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ, при этом он не может составлять менее 48 рабочих дней.

Одновременно предполагается закрепить право педагогического работника на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом право на назначение страховой пенсии по старости возникает не позднее, чем при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Предполагается также закрепление положения о соблюдении условия о предельном соотношении между количеством обучающихся (воспитанников) и численностью педагогического состава.

Законопроектом закрепляется положение, согласно которому размер должностных окладов педагогических работников устанавливается за норму часов педагогической работы в неделю. Минимальный размер должностного оклада при этом не может составлять менее 100% от средней заработной платы субъекта Российской Федерации, где такой работник осуществляет свою деятельность. Средняя заработная плата педагогических работников при этом должна составлять не менее чем 200% от средней заработной платы субъекта РФ, где такой работник осуществляет свою деятельность.

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