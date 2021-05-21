Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области сформировано 38 медбригад, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции на дому, сообщает областной минздрав.

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Бригады, в состав которых входят врачи и медсестры из поликлиник, выезжают на дом к пожилым оренбуржцам и людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса», — сказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Она подчеркнула, что в приоритете на вакцинацию против коронавируса остаются пожилые оренбуржцы. У каждого участкового терапевта есть списки пациентов, которые не могут сами прийти в прививочный кабинет. В такой категорией граждан проводится разъяснительная работа. Их информируют о значимости вакцинации, о показаниях и противопоказаниях препарата.