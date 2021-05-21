Сухум, , 12:38 — REGNUM В Абхазии сотрудники милиции задержали одного из подозреваемых в убийстве племянника первого президента республики Владислава Ардзинбы Кемала. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По данным министерства, задержан житель Сухума 1992 года рождения Батал П. Всего, как считает следствие, в убийстве Ардзинбы участвовали трое человек: двое стреляли, а один вывез их с места преступления.

Напомним, Ардзинбе нанесли смертельные ранения 18 мая. В тот же вечер он скончался в Республиканской больнице в Сухуме. Для поимки преступников в абхазской столице объявили план «Перехват».

В июне 2004 года на Ардзинбу уже покушались. Тогда ему ранили ногу.

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