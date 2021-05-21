Нью-Дели, , 12:34 — REGNUM Решение увеличить производство противогрибкового амотерицина В для лечения мукормикоза («черной плесени») из-за увеличения в Индии числа заболевших данным заболеванием, принял экспертный совет при министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV.

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По информации телеканала, совет дал рекомендацию о начале выпуска дополнительного количества данного лекарственного препарата на предприятиях индийских фармацевтических компаний и предложил им спустя полгода представить данные о фармакокинетических исследованиях на животных.

Также указывается, что в данный момент ряд индийских компаний, включая Bharat Serums и Sun Pharma, увеличивают производство амотерицина В в два-три раза и параллельно власти Индии намерены увеличить импорт лекарств от мукормикоза.

«Мы уже разметили заказы на импорт 6 тыс. тонн амотерицина В в США и других странах», — заявил замминистра индийской химической промышленности Мансух Мандавия, который курирует данные закупки.

Отметим, 20 мая правительство Индии обратилось к властям регионов страны с призывом вслед за штатами Раджастхан и Телангана объявить мукормикоз эпидемией.