Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM В Екатеринбургском цирке будет открыт прививочный пункт, где можно будет пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском оперштабе.

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Поставить прививку в цирке можно будет с 26 мая 2021 года по средам и четвергам. Кроме того, после вакцинации на этой площадке гражданину выдадут сертификат, который можно будет обменять на бесплатный билет в цирк.

Свердловские власти считают, что в будущем список учреждений культуры и спорта, на базе которых появятся пункты вакцинации, увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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