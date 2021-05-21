Москва, , 12:30 — REGNUM Воссоздание просветительского общества «Знание» — это блестящая задумка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая журналистам на полях марафона «Новое Знание».

Деятельность всесоюзного общества «Знание» угасла после 1990-х годов, и страна лишилась важной составляющей по популяризации знаний, отметил он. Воссоздать организацию ранее предложил президент Владимир Путин.

«И то, что сейчас, позже, это было воссоздано, и сейчас это трансформируется во что-то действительно современное и эффективное — это совершенно блестящая задумка», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, просветительский марафон «Новое Знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге и ещё шести крупных российских городах. В каждом городе представлено одно из направлений, например, спорт или информационные технологии. НКО общество «Знание» действует в РФ с 2016 года.

Читайте также: Песков не исключил возможности встречи Путина с Маском