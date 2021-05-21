Москва, , 12:28 — REGNUM России нужны миллионы мигрантов не только для обеспечения долгосрочного устойчивого роста, но даже просто для того, чтобы вернуться на «доковидную» траекторию развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил проректор Российской экономической школы Максим Буев. Так он прокомментировал инициативу ФСИН о том, что нехватку трудовых мигрантов можно отчасти устранить за счет 188 тысяч российских осужденных, у которых есть право на принудительные работы.

«Хотя труд заключенных попадает под положения конвенции МОТ о принудительном труде от 1930 года (Forced Labour Convention no. 29), на практике детали этой конвенции могут не соблюдаться, а права заключенных — нарушаться, — сказал Буев. — С соблюдением прав мигрантов на рынке труда тоже далеко не все гладко, но по сравнению с заключенными у них все же сильнее bargaining power — минимальная способность отстаивать свои интересы на рынке (условия труда, уровень зарплаты и др.). Хотя бы потому, что над мигрантами не висит ни бремя совершенного проступка и осуждения за него, ни возможного наказания за отказ от работы».

Это как, полагает Буев, должно влиять на производительность труда заключенных и на качество производимого ими продукта.

«Там, где мигрант работает по доброй воле, заключенный — по принуждению, — сказал Буев. — А России нужны миллионы мигрантов не только для обеспечения долгосрочного устойчивого роста, но даже просто для того, чтобы вернуться на доковидную траекторию развития. И 188 тыс. осужденных погоды не сделают. Вместе с тем выстраивание системы вовлечения заключенных в экономику — цель похвальная. Если решение этой задачи позволит двум сотням тысяч людей реализовать право на замену лишения свободы исправительными работами, то наша страна станет лучше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что центры по трудоустройству заключенных — это безусловное благо для государства.

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