Москва, , 12:28 — REGNUM Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов предстоит сформировать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления социальных услуг и обеспечить к ней доступ органов исполнительной власти регионов РФ. Такое поручение по итогам заседания президиума Госсовета и АСИ, состоявшегося 15 апреля, дал президент России Владимир Путин.

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Кроме того, в срок до 1 декабря 2021 года АСИ необходимо «обеспечить проведение анализа процессов получения гражданами услуг в организациях социальной сферы и разработать новые целевые модели».

«Направить в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей по направлениям «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости», «Социальная защита», — говорится также в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также поручено обеспечить мониторинг внедрения в субъектах целевых моделей по направлениям «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости», «Социальная защита» и доложить об этом до 1 сентября, а затем делать это ежегодно.