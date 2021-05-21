Саратов, , 12:50 — REGNUM В Саратовской области за прошлый день зарегистрировали еще шесть летальных исходов среди носителей коронавируса. По информации облминздрава на 21 мая, от осложнений, вызванных COVID-19, всего скончались 1026 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали один мужчина и пять женщин в возрасте от 64 до 90 лет.

Число активных больных снизилось на 127 пациентов и на сегодняшний день составляет 3289 человек.

ИА REGNUM напоминает, с начала наблюдения в Саратовской области зарегистрировали 61 572 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 242 человека, всего по состоянию на 21 мая — 57 384 пациента.

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