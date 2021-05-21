Ставрополь, , 12:26 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз такое число носителей вируса было зафиксировано в конце апреля 2021 года.

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Ставрополье входит в двадцатку субъектов РФ (18 место) по самому большому числу заболевших COVID-19. За все время в крае был подтвержден коронавирус у 54 230 человек, говорится в сообщении федерального оперативного штаба за 21 мая.

За прошедшие сутки выписаны после выздоровления 88 жителей региона. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 51 368 человек. Не удалось спасти врачам 1459 человек, в том числе пятерых — за последние сутки.

В настоящее время в Ставропольском крае насчитывается 1403 «активных» больных.