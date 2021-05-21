Сеул, , 12:30 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок посетит Россию и Чехию в период с 22 по 29 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Согласно опубликованным данным, его визит в Россию состоится по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а в Чехию — по приглашению главы сената Чехии Милоша Выстрчила.

Известно, что визит в Россию состоится с 22 по 26 мая. 24 мая Пак Бён Сок проведёт встречу с Володиным, 25 мая — с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встреч планируется обсудить такие вопросы, как пандемия коронавируса, сотрудничество в сфере промышленности, водородную экономику, трёхстороннее сотрудничество между Южной Кореей, КНДР и РФ, а также соглашение о зоне свободной торговли.

Визит спикера парламента Южной Кореи в Чехию состоится с 27 по 29 мая. В ходе поездки он встретится с высокопоставленными лицами Чехии, включая президента Милоша Земана, премьер-министра Андрея Бабиша, председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радека Вондрачек.