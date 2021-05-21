Неклиновский район, Ростовская область, , 12:25 — REGNUM В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района работают сотрудники газодымозащитной службы, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Ростовской области 21 мая.

Сообщение об инциденте на очистных сооружениях сточных вод в экстренные службы поступило в 10:30 мск. По имеющейся информации, во время проведения работ в колодце получили отравление рабочие.

«На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется», — добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что по неподтверждённым пока данным два человека погибли, четверо госпитализированы, продолжаются поиски ещё двух человек.

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