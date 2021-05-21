Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Основой правой правительственной коалиции после проведения парламентских выборов в Швеции в сентябре 2022 года станут «Умеренные» и «Христианские демократы». Об этом в интервью газете Dagens Nyheter 20 мая заявил Ульф Кристерссон.

В то же время кандидат на пост премьер-министра Кристерссон отметил, что «Шведские демократы» никаких министерских постов в его правительстве не получат.

«Таково мое и наше направление, но я очень прагматично отношусь к тому, как мы прорабатываем различные детали. Я сказал об этом и Либералам, и Шведским демократам», — отметил Кристерссон.

Ранее «Шведские демократы» заявляли, что они хотят видеть четкий план по основным направлениям политики будущего правого правительства до наступления выборов. Однако, по словам Кристерссона, в этом нет необходимости.